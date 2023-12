Das sollten Schaeffler-Anleger wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Holcim Ltd":

Die Schaeffler-Aktie zeigt laut der technischen Analyse eine gemischte Performance. Der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage beträgt 5,81 EUR, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 5,225 EUR lag, was einem Rückgang von 10,07 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 5,19 EUR, was nur einen geringen Anstieg von 0,67 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs bedeutet. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Schaeffler mit 8,59 Prozent einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 3,85 Prozent auf. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls eine gemischte Stimmung. Obwohl überwiegend negative Meinungen in den sozialen Medien geäußert wurden, wurden in den vergangenen Tagen auch viele positive Themen diskutiert. Die kommunikativen Tätigkeiten zeigen insbesondere "Gut"-Signale, was zu einer insgesamt "Gut" Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Zyklische Konsumgüter" hat die Schaeffler-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,98 Prozent erzielt, was 25,07 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Bereich "Automatische Komponenten" liegt die Aktie derzeit 16,28 Prozent unter der mittleren jährlichen Rendite. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

