Das sollten Salesforce-Anleger wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft", und dazwischen als neutral. Für die Aktie von Salesforce liegt der RSI bei 60,24, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 40,84 und zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.

In den letzten zwölf Monaten haben 20 Analysten eine positive Einschätzung für Salesforce abgegeben, 7 bewerteten sie als neutral und 0 als schlecht. Dies führt im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 220,88 USD, was einem möglichen Rückgang um -22,87 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung von Analysten.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, mit 13 Tagen im grünen Bereich und keiner negativen Diskussion. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an einem Tag. In den letzten Tagen gab es verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen Salesforce, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Datenmengen ergaben jedoch in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch negativ abgenommen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.