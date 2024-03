Das sollten Saipem-Anleger wissen!

Die Saipem Spa-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 84,43 EUR verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 101 EUR, was einer Steigerung um 19,63 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Entwicklungen, wobei der letzte Schlusskurs jeweils über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen "Gut"-Bewertung der Saipem Spa-Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die langfristige Stimmung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine negative Veränderung hin.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt. Die Diskussionen waren größtenteils neutral.

Die technische Analyse zeigt, dass die Saipem Spa-Aktie auf 7-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis wird sie jedoch als "Gut" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Saipem Spa-Aktie, wobei die charttechnische Analyse positiv ausfällt, während das Sentiment und die Anleger-Stimmung eher negativ sind. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Entwicklung in den kommenden Wochen gestalten wird.