Das sollten SAF-HOLLAND-Anleger wissen!

Die Saf-Holland ist in den letzten Tagen um 11,19 Prozent von ihrem 50-Tage-Durchschnittskurs entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Bewertung von "Gut". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +21,21 Prozent, was zu einer allgemeinen Einschätzung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich war und die Rate der Stimmungsänderung negativ ist. Damit wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Anlegerdiskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Saf-Holland gesprochen wurde. Dies führt zu einer heutigen Einschätzung von "Gut", obwohl automatische Analysen darauf hinweisen, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Saf-Holland insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Saf-Holland überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für den RSI. Insgesamt erhält die Saf-Holland-Aktie damit eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt.