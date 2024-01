Das sollten Ridleyration-Anleger wissen!

Die Aktie von Ridley wird von der Redaktion in Bezug auf die Dividendenpolitik neutral bewertet. Die Dividendenrendite beträgt 5,41 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 5,7 Prozent liegt. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Unsere Analysten haben auch die Stimmung gegenüber Ridley auf sozialen Plattformen untersucht. Die überwiegende Anzahl von Kommentaren und Befunden war positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine Bewertung von "Gut".

Eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen bei Ridley festgestellt. Daher wird die Aktie in Bezug auf das Sentiment und den Buzz als "Schlecht" eingestuft. Zudem wurde eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz registriert, was dazu führt, dass die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Ridley mit 2,14 AUD bewertet, während die Aktie selbst einen Kurs von 2,75 AUD erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 2,33 AUD, was einen Abstand von +18,03 Prozent bedeutet und somit auch zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".