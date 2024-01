Das sollten Rheinmetall-Anleger wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Rheinmetall liegt bei 58,09, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 30,92 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite von Rheinmetall mit 45,59 Prozent um 41 Prozent höher. Die durchschnittliche Rendite der "Industriekonglomerate"-Branche beträgt 5,39 Prozent, und auch hier übertrifft Rheinmetall mit 40,2 Prozent die Branche deutlich. Aufgrund dieser starken Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz um Rheinmetall haben in den letzten Wochen zugenommen, mit vielen positiven Kommentaren in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls positive Signale, was zu einer "Gut"-Bewertung durch die Redaktion führt. Allerdings wird über Rheinmetall weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dennoch ein "Gut"-Rating.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rheinmetall liegt bei 28, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,03 niedriger ist. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.