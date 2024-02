Das sollten Retractable-Anleger wissen!

Retractable wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 17,45, was einen Abstand von 82 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 98,17 bedeutet. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor weist Retractable eine Rendite von -39,49 Prozent auf, was mehr als 35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 4,89 Prozent. Auch hier liegt Retractable mit 44,38 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Retractable-Aktie (1,3 USD) um +11,11 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,17 USD abweicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 1,18 USD liegt der letzte Schlusskurs um +10,17 Prozent darüber, was der Retractable-Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating einbringt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Retractable wird neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die soziale Medien eingeschätzt. Analysen auf sozialen Plattformen haben ergeben, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Retractable diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut". Insgesamt lässt sich festhalten, dass Retractable hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.