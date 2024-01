Das sollten Regal-Anleger wissen!

Die Anleger-Stimmung bei Regal in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt stehen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität die übliche Aktivität im Netz aufweist. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass die Regal-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnitts von 200 Handelstagen eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Gegensatz dazu erhält sie auf Basis des 50-Tage-Durchschnitts eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Regal auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Regal-Aktie sowohl auf 7-Tage-Basis als auch auf 25-Tage-Basis überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Anleger-Stimmung, eine neutrale Diskussionsintensität und eine "Gut"-Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren und des Relative Strength Index.