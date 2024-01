Das sollten Redwood-Anleger wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Redwood Trust":

Die Analysten bewerten die Aktie der Redwood Trust Inc auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel. Von insgesamt 18 Analysten wurden 4 als Gut, 1 als Neutral und 0 als Schlecht bewertet. Es liegen keine aktuellen Updates der Analysten zu Redwood Trust Inc vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 8,9 USD, was einer Erwartung von 26,78 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs 7,02 USD beträgt. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt derzeit bei 48,89 Punkten, was darauf hinweist, dass Redwood Trust Inc weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 53,11, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Analyse der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Redwood Trust Inc-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger können sich auf Aktienkurse auswirken. Die Kommentare und Befunde zu Redwood Trust Inc in sozialen Medien waren überwiegend positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Gut" eingestuft.