Das sollten Reckitt Benckiser-Anleger wissen!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Reckitt Benckiser ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. An acht Tagen überwogen die positiven Themen, während an vier Tagen die negativen Themen dominierten. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Eine eingehendere und automatische Analyse der Kommunikation zeigt, dass in letzter Zeit überwiegend "Gut"-Signale im Vordergrund standen. Insgesamt wird Reckitt Benckiser auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers daher mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Reckitt Benckiser im Vergleich zur Branche für Haushaltsprodukte eine Dividendenrendite von 3,26 % auf, was 0,33 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt von 2,93 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der mögliche Mehrgewinn nur leicht höher ist.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 17 für Reckitt Benckiser, was bedeutet, dass die Börse 17,49 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies liegt 60 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 44. Auf Basis des KGV wird der Titel daher als unterbewertet eingestuft und erhält die Bewertung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die Relative Strength Index (RSI) für Reckitt Benckiser derzeit einen Wert von 8,89 aufweist, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher mit "Gut" eingestuft wird. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 30, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit die Einstufung "Neutral" erhält. Insgesamt wird der RSI daher mit "Gut" bewertet.