Das sollten React-Anleger wissen!

Investoren: Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber React eingestellt waren. Die Diskussion konzentrierte sich hauptsächlich auf positive Themen, und es gab keine negativen Kommentare. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren größtenteils positiv. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält React daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von 117,11 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt React damit 112,7 Prozent über dem Durchschnitt (4,4 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt -0,09 Prozent. React liegt aktuell 117,19 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der React-Aktie für die letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 1,38 GBP. Der letzte Schlusskurs (1,45 GBP) weicht somit um +5,07 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt aktuell 1,61 GBP, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-9,94 Prozent). Auf dieser kurzfristigen Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält die React-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Dividende: Die Dividendenrendite von React beträgt derzeit 0 %. Dies ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies") von 11,82 %. Mit einer Differenz von lediglich 11,82 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.