Das sollten QuantumSi-Anleger wissen!

Das Stimmungs- und Buzzniveau ist ein wichtiger Indikator für die allgemeine Stimmung rund um Aktien. Neben Analysen von Banken spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung liefern ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei Quantum-si zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Quantum-si zeigt jedoch kaum Änderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Quantum-si bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Quantum-si aktuell bei 1,83 USD, was zu einer Einstufung "Gut" führt, da der Aktienkurs selbst bei 2,03 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +10,93 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt eine Differenz von +30,13 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Quantum-si zeigt eine Ausprägung von 32,1, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 38,64, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Neutral".

Gemäß der langfristigen Meinung von Analysten wird die Quantum-si-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten, da insgesamt 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen vorliegen. Auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie ist interessant, da dieses bei 3 USD angesiedelt wird. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 47,78 Prozent erzielen, was zu einer Einstufung "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie von Quantum-si aus Sicht der Analysteneinschätzung das Rating "Gut".