Das sollten Pva Tepla-Anleger wissen!

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Pva Tepla verläuft derzeit bei 18,37 EUR. Dies führt zur Einstufung "Gut", da der Aktienkurs bei 22,34 EUR lag, was einen Abstand von +21,61 Prozent darstellt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) aktuell bei 19,35 EUR, was einer Differenz von +15,45 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung auf Basis der beiden Zeiträume.

Im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche zeigt sich jedoch eine unterdurchschnittliche Performance von -11,16 Prozent in den letzten 12 Monaten für die Pva Tepla-Aktie. Während ähnliche Aktien in dieser Branche im Durchschnitt um 11,09 Prozent gestiegen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -22,25 Prozent. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 7,09 Prozent verzeichnete, zeigt sich eine Unterperformance von 18,25 Prozent. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt Pva Tepla mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Halbleiter- und Halbleiterausrüstung (1,96 %) niedriger, was einer Differenz von 1,96 Prozentpunkten entspricht und somit die Einstufung "Schlecht" ergibt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Pva Tepla eingestellt waren. Es gab insgesamt 12 positive und einen negativen Tag, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Pva Tepla daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung insgesamt.