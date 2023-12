Das sollten PubMatic Registered (A)-Anleger wissen!

Die technische Analyse der Aktie von Pubmatic zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 15,09 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 16,31 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Differenz von +8,08 Prozent im Vergleich zum GD200 und wird daher als "Gut" bewertet. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 15,12 USD mit einem Abstand von +7,87 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält Pubmatic daher die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine negative Veränderung festgestellt. Während es eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen gab, wurden negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien registriert. Daher wird dieses Kriterium insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Analysteneinschätzung für Pubmatic zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 4 positive, 1 neutrale und keine negativen Bewertungen von Research-Analysten abgegeben wurden. Dadurch ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 20 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 22,62 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Bewertung von Analysten erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Pubmatic liegt bei 85,94 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,93, was auf Neutralität hinweist und daher als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird Pubmatic daher für diesen Punkt der Analyse als "Schlecht" eingestuft.

