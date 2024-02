Das sollten Petrochina-Anleger wissen!

Die technische Analyse zeigt, dass Petrochina derzeit einen längerfristigen gleitenden Durchschnitt von 5,52 HKD hat, während der letzte Schlusskurs bei 5,61 HKD liegt, was einer Abweichung von +1,63 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Daten erhält Petrochina eine "Neutral"-Bewertung. Auf der anderen Seite beträgt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt 5,31 HKD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um +5,65 Prozent darüber liegt. Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigen Analysebasis. Insgesamt wird Petrochina aufgrund dieser trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende hat Petrochina derzeit eine Dividendenrendite von 8,76 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 8,32 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie.

Ein Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt, dass Petrochina in den letzten 12 Monaten eine Performance von 41,97 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um -9,85 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +51,82 Prozent im Branchenvergleich für Petrochina, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Petrochina derzeit 5, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 12 haben. Daraus ergibt sich, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.