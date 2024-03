Das sollten Perrigo-Anleger wissen!

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe für Investoren. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine große Rolle. Eine Analyse der Aktie von Perrigo zeigt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Perrigo zeigt kaum Veränderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Perrigo bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Perrigo weist mit einem Wert von 31,34 ein deutlich günstigeres KGV auf als der Branchendurchschnitt von 142,85. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Empfehlung.

Weiche Faktoren wie die Stimmung in sozialen Medien können ebenfalls Einfluss auf Aktienkurse haben. Die Analyse von Perrigo auf sozialen Plattformen zeigt überwiegend positive Kommentare und Befunde, jedoch wurden in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Insgesamt wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Perrigo eine Dividendenrendite von 3,38 % auf, was 0,24 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,62 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Die verschiedenen Analysen und Bewertungen zeigen, dass die Aktie von Perrigo in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht", in Bezug auf die fundamentale Analyse als "Gut" und in Bezug auf die soziale Stimmung als "Gut" eingestuft wird.