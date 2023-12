Das sollten Park National-Anleger wissen!

Das Anleger-Sentiment für Park National war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Positive Themen dominierten die Diskussion an sieben Tagen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Park National liegt der 7-Tage-RSI derzeit bei 52,12 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Beim RSI25, der etwas längerfristigen Betrachtung, ist Park National überverkauft, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Park National einen Wert von 13 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 16,4 (Handelsbanken) eine Unterbewertung um etwa 18 Prozent bedeutet. Daher erhält Park National eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Park National eine Performance von -21,33 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 0,8 Prozent stiegen. Dies führt zu einer Underperformance von -22,13 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 10,68 Prozent verzeichnete, lag Park National 32 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

