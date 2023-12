Das sollten Openlearning Ltd-Anleger wissen!

Sentiment und Buzz: Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderung können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. In Bezug auf die Diskussionsintensität hat Openlearning langfristig eine mittlere Aktivität aufgewiesen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als neutral eingestuft wird.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) vergleicht die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und zeigt überkaufte oder unterkaufte Titel an. Der 7-Tage-RSI für die Openlearning-Aktie weist einen Wert von 0 auf, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und zu einer guten Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 0 überverkauft, was ebenfalls zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein gutes Rating für Openlearning.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Openlearning-Aktie von 0,02 AUD liegt 0 Prozent unter dem GD200 (0,02 AUD) und wird daher als neutrales Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist ebenfalls einen Kurs von 0,02 AUD auf, was ebenfalls zu einem neutralen Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Openlearning-Aktie als neutral bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Openlearning im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen besonders mit den positiven Themen rund um Openlearning beschäftigt, was insgesamt zu einer guten Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".