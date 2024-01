Das sollten Okta-Anleger wissen!

Die technische Analyse zeigt, dass die Okta-Aktie derzeit 7,04 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Kurzfristig wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch 8,05 Prozent, was zu einer ebenfalls positiven Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Okta eine Rendite von 0 Prozent auf, was 2,2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie in diesem Vergleich zu einem unrentablen Investment, weshalb die Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung vergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Okta-Aktie beträgt aktuell 59 auf 7-Tage-Basis und 35,25 auf 25-Tage-Basis. Dies führt zu einer neutralen Bewertung, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Stimmung und der Buzz um die Aktie von Okta werden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung deuten auf eine positive langfristige Stimmungslage hin, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung erhält.

Insgesamt wird die Aktie von Okta in der technischen Analyse und hinsichtlich der langfristigen Stimmungslage als "Gut" eingestuft.