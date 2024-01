Das sollten Nufarm-Anleger wissen!

Die australische Agrar- und Chemiefirma Nufarm hat eine Dividendenrendite von 2,38 Prozent, was 4,25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Dividendenrendite der Chemiebranche beträgt 6 Prozent. Daher wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Nufarm auf 5,11 AUD, während der Aktienkurs bei 5,22 AUD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +2,15 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 4,7 AUD, was einem Abstand von +11,06 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Nufarm liegt bei 17,86, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 26,32 auf einem Niveau, das als "Gut" eingestuft wird. Damit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Gut" in Bezug auf den RSI.

In Bezug auf die Stimmung der Anleger wird Nufarm auf sozialen Plattformen neutral bewertet. Die Kommentare und Befunde der Nutzer waren ebenfalls neutral. Insgesamt wird die Aktie daher in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der Nufarm-Aktie. Während sie in der technischen Analyse gute Bewertungen erhält, zeigt die Dividendenrendite ein unrentables Investment an. Die neutrale Stimmung der Anleger spiegelt diese gemischte Bewertung wider.