Das sollten Noxopharm-Anleger wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Noxopharm als neutral eingestuft wird. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 liegt bei 9,09, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 50,86 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Ranking auf der Basis des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Noxopharm bei 0,06 AUD liegt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt, da der Aktienkurs bei 0,078 AUD liegt und somit einen Abstand von +30 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,07 AUD, was einer Differenz von +11,43 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen neutral. An zwei Tagen war das Stimmungsbarometer positiv, während an insgesamt fünf Tagen eine neutrale Einstellung vorherrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen Noxopharm diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität zur Aktie von Noxopharm eine erhöhte Aktivität im Netz aufweist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Änderung, was insgesamt zu einem "Gut"-Wert für Noxopharm führt.