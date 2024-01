Das sollten Norwegian Air Shuttle-Anleger wissen!

Norwegian Air Shuttle Asa wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge ausgewertet, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen beschäftigt haben. Dabei wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der Norwegian Air Shuttle Asa-Aktie auf beiden kurz- und längerfristigen Basiswerten positiv bewertet wird. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 10,18 NOK, während der 50-Tage-Durchschnitt bei 10,05 NOK liegt. Beide Werte liegen deutlich darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Untersuchung des Sentiments und des Buzz zeigt eine mittlere Diskussionsintensität und eine positive Stimmungsänderung in Bezug auf die Norwegian Air Shuttle Asa-Aktie. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 16, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis bestätigt diese Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung der Norwegian Air Shuttle Asa-Aktie auf Basis der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse, des Sentiments und des Relative Strength Index.