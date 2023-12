Das sollten Northern Oil & Gas-Anleger wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Northern Oil And Gas. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 22,8 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Northern Oil And Gas eine Rendite von 3,75 Prozent auf, was 24,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Somit wird die Aktie als unrentabel betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge und die Stimmungsänderung ergeben ein eher neutrales Bild, während die Rate der Stimmungsänderung negativ ist, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung auf langfristiger Basis bewertet die Aktie von Northern Oil And Gas als "Gut". Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 3 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 47,67 USD, was einer Erwartung von 26 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Northern Oil And Gas aufgrund des RSI, der Dividende, des Sentiments und der Analysteneinschätzung als "Gut" bewertet.