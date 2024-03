Das sollten Norma-Anleger wissen!

Norma wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 17,53, was einem Abstand von 48 Prozent zum Branchen-KGV von 33,59 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

In der technischen Analyse ist die 200-Tage-Linie (GD200) der Norma derzeit bei 15,96 EUR. Der Aktienkurs liegt bei 15,62 EUR, was einen Abstand von -2,13 Prozent zur GD200-Linie bedeutet. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 14,82 EUR entspricht dies einer Differenz von +5,4 Prozent, was ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der technischen Analyse daher eine "Gut"-Einstufung.

Im Branchenvergleich zeigt sich jedoch eine Unterperformance der Norma-Aktie. In den letzten 12 Monaten betrug die Performance -38,13 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Maschinen-Branche im Durchschnitt um 9,58 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -47,71 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum Industriesektor lag die Rendite von Norma mit 45,08 Prozent unter dem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich. Daher erhält die Norma-Aktie in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also auf fundamentaler und technischer Basis eine "Gut"-Einstufung, während im Branchen- und Sektorvergleich ein "Schlecht"-Rating vorliegt. Das Sentiment und die Diskussionsintensität führen zu einem weiteren "Neutral"-Rating für die Norma-Aktie.