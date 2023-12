Das sollten Nordea Bank Abp-Anleger wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Nordea Bank Abp wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 5,44 Punkten, was darauf hinweist, dass die Nordea Bank Abp-Aktie überverkauft ist und ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 23,84 an, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Nordea Bank Abp von 11,212 EUR eine Entfernung von +10,57 Prozent vom GD200 (10,14 EUR), was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 10,39 EUR auf, was einem Abstand von +7,91 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Nordea Bank Abp-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich konnte die Nordea Bank Abp im vergangenen Jahr eine Rendite von 17,34 Prozent erzielen, was 27,13 Prozent über dem Durchschnitt im Finanzsektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt -9,43 Prozent, wobei die Nordea Bank Abp aktuell 26,77 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Nordea Bank Abp festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt erhält Nordea Bank Abp daher für dieses Kriterium ein "Neutral"-Rating.