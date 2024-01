Das sollten Nomura Real Estate Holding-Anleger wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf und zeigt dies für einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell wird die Nomura Real Estate-Aktie mit einem RSI-Wert von 1,87 als überverkauft eingestuft, was ein "Gut"-Signal darstellt. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 32, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer "Gut"-Einstufung für den RSI.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt ausschließlich positive Meinungen zu Nomura Real Estate veröffentlicht, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die Analyse der Sentimentsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Anlegerstimmung gab. Ebenso gab es keine signifikanten Veränderungen in der Diskussionsintensität über das Unternehmen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Nomura Real Estate-Aktie von 4078 JPY eine positive Entfernung von +16,08 Prozent vom GD200 (3513,19 JPY), was ein weiteres "Gut"-Signal darstellt. Der GD50 beträgt 3679,02 JPY, was einen Abstand von +10,84 Prozent vom Aktienkurs bedeutet und somit ebenfalls als "Gut" bewertet wird, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.