Das sollten Ningbo Jifeng Auto Parts-Anleger wissen!

In den sozialen Medien wird derzeit besonders positiv über Ningbo Jifeng Auto Parts diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt. Das Anleger-Sentiment in Bezug auf das Unternehmen war in den letzten zwei Wochen mehrheitlich grün, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An vier Tagen war die Stimmung neutral. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Bewertung.

Die Veränderungen im Sentiment und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen Rückschlüsse auf das aktuelle Bild der Aktie zu. Bei Ningbo Jifeng Auto Parts konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einer positiven Bewertung führt. Zudem wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was auf ein verstärktes Interesse am Unternehmen hindeutet. Insgesamt erhält Ningbo Jifeng Auto Parts daher eine "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Ningbo Jifeng Auto Parts mit -16,08 Prozent mehr als 23 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Branchenvergleich der "Automatischen Komponenten" liegt die Rendite mit 29,99 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von 13,91 Prozent. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ningbo Jifeng Auto Parts liegt bei 56,3, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 61, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".