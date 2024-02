Das sollten Nine Energy Service-Anleger wissen!

Der aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nine Energy Service liegt bei 8,28, was unter dem Branchendurchschnitt von 27,51 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und basierend auf fundamentalen Kriterien eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Nine Energy Service einen aktuellen Wert von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Energie Ausrüstung und Dienstleistungen eine geringere Rendite von 25,11 Prozentpunkten bedeutet. Dadurch erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Ausschüttungspolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) für Nine Energy Service zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (37,1 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (57,28 Punkte) weisen auf eine neutrale Bewertung hin.

Die Marktteilnehmer zeigten in den sozialen Medien in den letzten Tagen überwiegend eine positive Einstellung gegenüber Nine Energy Service. Mit insgesamt sieben positiven und vier negativen Tagen sowie hauptsächlich positiven Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen, erhält Nine Energy Service eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Zusammenfassend erhält Nine Energy Service aufgrund der fundamentalen Kriterien eine "Gut"-Bewertung, während die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI deutet auf eine neutrale Position hin und die Anlegerstimmung wird insgesamt als positiv eingestuft.