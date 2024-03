Das sollten Nexus-Anleger wissen!

Die Dividendenrendite der Nexus-Aktie beträgt derzeit 0,36 Prozent, was 5,74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Gesundheitstechnologie, 6,1) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine Bewertung von "Schlecht" von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Nexus ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 40,13 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 59 Prozent liegt. Die Branche "Gesundheitstechnologie" hat einen Wert von 98,96. Somit ist die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet und erhält eine Bewertung von "Gut".

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Nexus eine Performance von 12,89 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Gesundheitstechnologie"-Branche im Durchschnitt um -12,49 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +25,38 Prozent im Branchenvergleich für Nexus. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -10,36 Prozent im letzten Jahr, wobei Nexus 23,25 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Nexus diskutiert, und das Stimmungsbarometer zeigte an vier Tagen eine positive Richtung. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, sind es vor allem positive Themen, die Anleger interessieren. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Insgesamt bekommt Nexus aufgrund des Anleger-Sentiments eine "Gut"-Bewertung.