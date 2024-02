Das sollten NextEra Energy-Anleger wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Nextera Energy erhält positive Bewertungen von Anlegern in den sozialen Medien. Die Anlegerstimmung wird als "Gut" eingestuft, da überwiegend positive Themen und Kommentare in den letzten zwei Wochen zu verzeichnen waren. Die Redaktion hat zudem 3 positive und 2 negative Signale herausgefiltert und empfiehlt daher eine "Gut" Einstufung.

In Bezug auf die Dividende liegt Nextera Energy mit einer Ausschüttungsquote von 3,78% nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,69%. Die Differenz von 0,91 Prozentpunkten führt zu einer neutralen Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nextera Energy-Aktie zeigt weder überkaufte noch überverkaufte Werte. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (47) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (60,95) führen zu einer neutralen Bewertung.

Die Analysten haben Nextera Energy in den letzten zwölf Monaten mit 4 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen, was auf eine langfristig positive Einstufung hinweist. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, liegt das durchschnittliche Kursziel für die Aktie bei 87,33 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 54,27 Prozent bedeutet und somit zu einer positiven Gesamteinschätzung führt.