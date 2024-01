Das sollten Nexgo-Anleger wissen!

Die Xgd-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 22,92 CNH verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 24,2 CNH verzeichnet, was einem Unterschied von +5,58 Prozent entspricht und zu einer positiven charttechnischen Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 23,7 CNH, was einer Steigerung von +2,11 Prozent entspricht und somit zu einer neutralen Bewertung auf kurzfristiger Analysebasis führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Xgd-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 43,05 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht und zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche hat die Xgd-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +77,33 Prozent verzeichnet, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt. Auch im Sektor "Informationstechnologie" hat Xgd mit einer Rendite von 83,04 Prozent über dem Durchschnitt eine starke Performance gezeigt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Xgd mit 0,96 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert von 1,11 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Xgd-Aktie auf Basis der technischen Analyse eine "Gut"-Bewertung, während sie auf fundamentalen und branchenvergleichenden Kriterien neutral bewertet wird.