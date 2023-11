Das sollten New Gold-Anleger wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für New Gold betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 15 Punkte, was darauf hinweist, dass New Gold derzeit überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass New Gold auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird New Gold daher für diesen Punkt unserer Analyse als "Gut" bewertet.

Im Bereich der technischen Analyse liegt die 200-Tage-Linie (GD200) von New Gold derzeit bei 1,51 CAD. Da der Aktienkurs selbst bei 2 CAD gehandelt wird und somit einen Abstand von +32,45 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 1,54 CAD, was einer Differenz von +29,87 Prozent und ebenfalls einem "Gut"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund lautet daher auch in diesem Bereich "Gut".

In Bezug auf die Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 26,19 Euro. Dies bedeutet, dass die Börse 26,19 Euro für jeden Euro Gewinn von New Gold zahlt, was 92 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 322. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Bei einem Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass New Gold mit einer Rendite von 29,05 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" um mehr als 40 Prozent darüber liegt. Die mittlere Rendite der "Metalle und Bergbau"-Branche in den vergangenen 12 Monaten liegt bei -10,54 Prozent, während New Gold mit 39,6 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.