Das sollten NavInfo-Anleger wissen!

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 253,91 bewegt sich Navinfo auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent) im Bereich "Haushalts-Gebrauchsgüter". Somit kann die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet betrachtet werden und erhält eine neutrale Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist Navinfo derzeit eine Rendite von 0 % auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt ("Haushalts-Gebrauchsgüter") von 0,6 % liegt. Daher wird die ausgeschüttete Dividende ebenfalls neutral eingestuft.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Navinfo liegt bei 61,18 und der RSI25 bei 57,14, was zu einer neutralen Bewertung für beide Zeiträume führt. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating auf Basis des RSI.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Navinfo eingestellt waren, mit zehn positiven und drei negativen Tagen sowie einem Tag ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Insgesamt erhält Navinfo somit von der Redaktion ein "Gut"-Rating hinsichtlich der Anlegerstimmung.