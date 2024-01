Das sollten National Retail Properties-Anleger wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Temenos":

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt drei Analystenbewertungen für die NNN REIT Inc-Aktie stattgefunden. Davon waren eine Bewertung "Gut", eine "Neutral" und eine "Schlecht". Zusammenfassend ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die NNN REIT Inc-Aktie. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu NNN REIT Inc. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Ratings der Analysten ergab, liegt bei 48 USD. Das Wertpapier hat somit ein Aufwärtspotenzial von 11,37 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 43,1 USD. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält NNN REIT Inc somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Im letzten Monat gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat wurde festgestellt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die NNN REIT Inc-Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber NNN REIT Inc eingestellt waren. Es gab insgesamt drei positive und acht negative Tage, und an drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält NNN REIT Inc daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

In der technischen Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses festgestellt, dass die NNN REIT Inc derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 40,71 USD, und der Kurs der Aktie (43,1 USD) liegt um +5,87 Prozent über diesem Trendsignal. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 39,6 USD, was einer Abweichung von +8,84 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Gut"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".