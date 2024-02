Das sollten Napco Security-Anleger wissen!

Die Napco Security-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 45 USD gehandelt, was einer Entfernung von +30,06 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Gut" betrachtet, da die Distanz zum GD200 bei +45,11 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung der Napco Security-Aktie lassen auch über einen längeren Zeitraum interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Dabei hat die Aktie eine erhöhte Aktivität gezeigt, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Napco Security in diesem Punkt die Einstufung als "Gut".

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Napco Security-Aktie abgegeben, wovon alle 3 Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Zusammengefasst ergibt sich somit ein "Gut"-Rating für die Napco Security-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Napco Security vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 41 USD, was auf ein Abwärtspotenzial von -8,89 Prozent hinweist. Daraus leitet sich eine "Schlecht"-Empfehlung ab, was zu einem "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse führt.

Wer derzeit in die Aktie von Napco Security investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,99 % gegenüber dem Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag in Höhe von 11348,16 Prozentpunkten erzielen. Damit ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.