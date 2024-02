Das sollten Mowi ASA-Anleger wissen!

Die Mowi Asa Aktie hat nach der technischen Analyse die 200-Tage-Linie (GD200) bei 16,02 EUR erreicht, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der Aktienkurs liegt bei 17,9 EUR, was einen Abstand von +11,74 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 16,47 EUR, was einer Differenz von +8,68 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Die Diskussion über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Bei den fundamentalen Kriterien weist die Mowi Asa Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,92 auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende hat Mowi Asa eine Dividendenrendite von 3,15 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,91 Prozent. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.