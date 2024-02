Das sollten Mota-Engil SGPS-Anleger wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. Der RSI der letzten 7 Tage für die Mota-engil-Aktie beträgt aktuell 20, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit ein "Gut"-Rating rechtfertigt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält die Analyse des RSI somit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral. Dies zeigt sich darin, dass es weder positive noch negative Ausschläge gab und die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Mota-engil diskutierten. Daraus resultiert eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Diskussionintensität in den sozialen Medien in Bezug auf Mota-engil zeigt eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Daher ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild ein "Neutral"-Gesamtergebnis.

In der charttechnischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Mota-engil-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 3,24 EUR, was einer positiven Abweichung von +69,14 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine positive Abweichung von +15,37 Prozent. Somit erhält die Mota-engil-Aktie auch in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.