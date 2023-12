Das sollten Mortgage Advice Bureau-Anleger wissen!

In den letzten beiden Wochen wurde Mortgage Advice Bureau von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Zudem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass die Anleger-Stimmung als "Gut" einzustufen ist.

Bei der fundamentalen Analyse fällt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtiger Indikator auf. Mit einem Wert von 35,1 ist Mortgage Advice Bureau im Vergleich zum Branchenmittel "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" deutlich überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 20,04, was eine Überbewertung von 75 Prozent bedeutet. Daher wird der Titel als "Schlecht" eingestuft.

Im Rahmen der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 18,87 Punkte, was darauf hindeutet, dass Mortgage Advice Bureau momentan überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Der 25-Tage-RSI liegt bei 34,55, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Abschließend wird die technische Analyse durchgeführt, bei der die 200-Tage-Linie (GD200) und der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) betrachtet werden. Die GD200 verläuft aktuell bei 646,65 GBP, während der Aktienkurs selbst bei 796 GBP liegt, was einen Abstand von +23,1 Prozent bedeutet und zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der GD50 weist derzeit ein Niveau von 663,28 GBP auf, was eine Differenz von +20,01 Prozent zur aktuellen Aktie darstellt, und somit ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt. Zusammenfassend wird das Gesamtergebnis auf Basis der beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.