Das sollten Monument Mining-Anleger wissen!

Die Aktie von Monument Mining wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) als überbewertet angesehen. Dies basiert auf dem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4767,78, was einem Abstand von 1316 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 336,71 entspricht. Auf fundamentalen Basis ergibt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Monument Mining in den letzten 12 Monaten eine Performance von 55 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -20,45 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +75,45 Prozent für Monument Mining entspricht. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite von Monument Mining um 75,45 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Monument Mining diskutiert, mit 13 Tagen, an denen das Stimmungsbarometer auf grün zeigte und keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Aktuell sind es ebenfalls überwiegend positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. Bei Monument Mining zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Monument Mining.