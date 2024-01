Das sollten Monster Beverage-Anleger wissen!

In den letzten Wochen konnte bei Monster Beverage eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies wurde vor allem in den sozialen Medien beobachtet, wo eine Tendenz zu besonders positiven Themen zu erkennen war. Dies führte zu einer positiven Bewertung dieses Kriteriums. Auch die Anzahl der Diskussionen über das Unternehmen nahm zu, was zu einer weiteren positiven Bewertung führte. Zusammengefasst erhält Monster Beverage daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Monster Beverage diskutiert. An 13 Tagen war das Stimmungsbarometer auf grün, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. Nur an einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch aktuell zeigen die Anleger vor allem Interesse an positiven Themen. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung, basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Was die Dividende betrifft, so beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 4,08 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Monster Beverage-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Auch aus fundamentaler Sicht gibt es positive Signale, denn das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 36, was 3 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. Aufgrund des unterbewerteten Titels wird die Aktie daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.