Das sollten Miniso A-Anleger wissen!

Die Analyse des Online-Sentiments und Buzz zeigt starke positive oder negative Schwankungen in der Internet-Kommunikation, die frühzeitig erkannt werden können. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Miniso jedoch deutlich verbessert, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war hauptsächlich von positiven Themen geprägt, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Miniso-Aktie im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage um +5,68 Prozent abweicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine Abweichung von -7,35 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Miniso zeigt, dass die Aktie momentan überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie damit mit "Gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.