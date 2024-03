Das sollten MicroStrategy-Anleger wissen!

Die Aktie von Microstrategy wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 30,14 bewertet, was 45 Prozent niedriger ist als der Durchschnitt der Branche "Software" (55,16). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was aus fundamentaler Sicht als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Microstrategy-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 27, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und ebenfalls eine "Gut"-Bewertung ergibt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie mit einem RSI-Wert von 24,85 überverkauft, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein positives Rating für Microstrategy.

Die Dividendenrendite von Microstrategy liegt derzeit bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,2 % als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Microstrategy ist insgesamt besonders negativ, wie aus Diskussionsforen und sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Wochen dominierten dabei vor allem negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Microstrategy, wobei fundamentale Kennzahlen auf eine Unterbewertung hindeuten, während die Dividendenrendite und die Anleger-Stimmung eher negativ ausfallen. Anleger sollten diese Faktoren bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen.