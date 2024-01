Das sollten Michelmersh Brick-Anleger wissen!

Die Meinung von Analysten zur Michelmersh Brick-Aktie wird als "Gut" eingestuft. Insgesamt gibt es 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Das Kursziel der Analysten liegt bei 175 GBP, was einer potenziellen Performance von 79,3 Prozent entspricht. Aktuell liegt der Kurs bei 97,6 GBP. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung und Aufmerksamkeit in den sozialen Medien für Michelmersh Brick haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen standen in den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Michelmersh Brick 9, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Baustoffbranche als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Gut"-Einschätzung.