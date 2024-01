Das sollten Meta Platforms-Anleger wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Meta Platforms liegt der RSI bei 28,25, was als "Gut" eingestuft wird. Über einen Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich der RSI25 auf 26,51, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating für Meta Platforms.

Das Sentiment und der Buzz um Meta Platforms zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes.

In der technischen Analyse ergibt sich ein positiver Trend, da der letzte Schlusskurs von 370,47 USD um +27,09 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (335,15 USD) schneidet die Aktie gut ab, mit einem Plus von +10,54 Prozent. Somit erhält Meta Platforms auch in der Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Schließlich wurde die Stimmung der Anleger auf sozialen Plattformen untersucht. Die Kommentare waren neutral, aber in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral". Die Analyse von Handelssignalen ergab ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung, was zu der Einschätzung führt, dass die Stimmung rund um Meta Platforms als "Neutral" einzustufen ist.