Das sollten Medicine Man-Anleger wissen!

Die Internet-Kommunikation kann starke positive oder negative Auswirkungen haben, die wir mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen können. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Medicine Man jedoch kaum verändert, weshalb wir der Aktie eine "Neutral"-Bewertung geben. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell ist die Medicine Man mit einem RSI-Wert von 5,77 überverkauft, was als "Gut" eingestuft wird. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 29, was darauf hindeutet, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt dies eine Einstufung von "Gut" für den RSI.

Die Anleger-Stimmung bei Medicine Man in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigen, dass insbesondere positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Medicine Man verläuft aktuell bei 0,84 USD, was der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt. Der Aktienkurs selbst ging bei 1,36 USD aus dem Handel, was einen Abstand von +61,9 Prozent aufbaut. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich ein Niveau von 0,79 USD, was einer Differenz von +72,15 Prozent und einem "Gut"-Signal entspricht. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Gut".