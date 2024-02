Das sollten Matador-Anleger wissen!

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen konzentrierten sich die Anleger auch verstärkt auf positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Matador. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Bezogen auf den Aktienkurs im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,57 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem Bereich "Energie" liegt Matador damit um 14,91 Prozent unter dem Durchschnitt von 15,48 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 15,48 Prozent. Matador liegt derzeit um 14,91 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Matador derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch. Der Unterschied beträgt 27,93 Prozentpunkte (0,91 % gegenüber 28,84 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In fundamentalen Aspekten beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) derzeit 8,29 und liegt damit um 70 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) von 27. Die Aktie ist somit aus heutiger Sicht unterbewertet. Daher erhält Matador auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.