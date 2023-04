Das sollten Markel-Anleger wissen!

Markel, ein Unternehmen aus dem Markt "Schaden- und Unfallversicherung", notiert aktuell (Stand 02:24 Uhr) mit 1339.79 USD deutlich im Plus (+1.18 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Die Aussichten für Markel haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Markel liegt bei einem Wert von 18,8. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Versicherung" (KGV von 37,8) unter dem Durschschnitt (ca. 50 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Markel damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Markel in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Sell"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Markel haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Markel bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Markel als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Markel vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 1475 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 10,09 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 1339,79 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".