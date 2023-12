Das sollten Man Shing Global-Anleger wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“, und dazwischen als neutral. Der RSI von Man Shing Global liegt bei 13,33, was als „Gut“ eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 32,14 und signalisiert eine „Neutral“-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich also eine Einschätzung von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Man Shing Global bei 0,08 HKD und ist damit 0 Prozent entfernt vom GD200 (0,08 HKD), was als "Neutral"-Signal betrachtet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, liegt bei 0,07 HKD und signalisiert ein "Gut"-Signal mit einem Abstand von +14,29 Prozent. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Man Shing Global als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

Im Bereich der Fundamentalanalyse gilt die Aktie von Man Shing Global als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2,36, was 99 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 209,73 im Segment "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Daher erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Die Diskussionen über Man Shing Global in sozialen Medien geben ein neutrales Signal zur Einschätzung und Stimmung rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negative Ausschläge und in den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen und die Aktie von Man Shing Global sei bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.