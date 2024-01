Das sollten Macy's-Anleger wissen!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Macy's-Aktie ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr negativ. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen wider, die für die Analyse der Aktie herangezogen wurden. Dabei wurde festgestellt, dass in den Diskussionen in den letzten Tagen überwiegend negative Themen im Vordergrund standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Macy's zeigt einen Wert von 86,06, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beträgt 38,19, was zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht" auf Basis des RSI.

Die technische Analyse, die Aufschluss über den Trend eines Wertpapiers gibt, zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt der Macy's-Aktie bei 15 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 18,82 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 15,94 USD über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt wird Macy's daher basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Analysten bewerten die Macy's-Aktie langfristig als "Neutral". Von insgesamt 18 Analystenmeinungen waren 1 positiv, 4 neutral und 1 negativ. Eine Aktualisierung der Analystenmeinungen liegt nicht vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 24,5 USD, was einer Erwartung von 30,18 Prozent entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher eine Bewertung von "Gut" vergeben.