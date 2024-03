Das sollten Macrolink Culturaltainment Development-Anleger wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Macrolink Culturaltainment Development-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 38, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 35,23 und bestätigt ebenfalls dieses neutrale Rating. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Macrolink Culturaltainment Development ist größtenteils negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zu der Aktie veröffentlicht, was zu einem insgesamt schlechten Anleger-Sentiment führt.

Die Stimmung für Macrolink Culturaltainment Development hat sich in den letzten Wochen jedoch deutlich verbessert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich erhält.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Macrolink Culturaltainment Development-Aktie bei 1,68 CNH, während der aktuelle Kurs bei 1,77 CNH liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Die Distanz zum GD200 beträgt +5,36 Prozent. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 1,7 CNH, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher technisch gesehen mit "Gut" bewertet.